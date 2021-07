Flere russiske krigsskibe sejler gennem Storebælt

Alle fartøjerne er på vej til Rusland, der hvert år i juli afholder en stor flådeparade, og turen dertil går gennem Storebælt. Det skriver Forsvaret i en pressemeddelelse.

- Det er ved at være fast tradition, at russiske flådeskibe og ubåde sejler gennem dansk farvand for at komme til flådeparaden i slutningen af juli. Og så længe de holder sig indenfor havretskonventionens regler, så er de i deres gode ret til at sejle igennem de danske farvande, siger chefen for Søværnskommandoens Nationale Maritime Operationscenter, Per Ring Henriksen i pressemeddelelsen.

Hvis skibene sejler enkeltvis gennem danske farvende, har de ikkepligt til at melde det til Danmark. Men hvis tre eller flere skibe sejler sammen, skal det varsles.