Lars-buschauffør har kørt bus i 26 år: - Han er en meget speciel person, der betyder meget for os alle

Ikke bare en kedelig buschauffør

Flere af børnene som dagligt kører med Lars Ulrik Olsen i sin skolebus, er heller ikke tvivl om, hvorfor han fortjener at blive fejret og hyldet som "Verdens bedste chauffør i Frørup" blandt sine unge passagerer.

Det skyldes især hans glade sind og humør, lyder det fra flere af børnene i 5. klasse på 4kløverskolen.

- Han er bare en rigtig god chauffør. Han gør bare alle glade, siger Merle Byskov.

- Han passer stille og roligt på os. Han kører, som han skal, og så er han bare god. Han er glad, og så smiler han hele tiden, siger Loke Vest Nielsen.

- Han er rigtig god og sjov at være sammen med, og det er ikke bare en kedelig buschauffør. Det er godt at have ham, tilføjer Emmy Juul Jørgensen.

- Min bus er speciel

Lars Ulrik Olsen er som buschauffør kendt for at gøre sig umage for at kende alle passageres navne. Her nyder han på sin arbejdsdag at tage en sludder med hver enkelt barn på sin busrute.

- Når man kommer ind i min bus, er der ikke de store regler, andet end at man skal sidde pænt.

- Vi kan bare snakke og være os selv. Det gælder uanset, hvordan du ser ud, om du kan stave til navnet 'Ib' eller ej. Børnene kan bare slappe af. Min bus er speciel, fordi jeg favner folk uanset, hvem de er, tilføjer han.

Her har han altid et godt råd i ærmet, hvis en elev er nervøs for en eksamen, uddyber han.

