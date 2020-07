Mistænkeligt dødsfald: Afdøde er formentlig 28-årig mand

Det er højst sandsynligt en 28-årig mand, der mandag eftermiddag blev fundet død i en lejlighed i Nyborg. Politiet kalder fortsat dødsfaldet for mistænkeligt og efterforsker sagen.

Politiet fik anmeldelsen klokken 15.35 og afspærrede derefter området nær Johs. Høistrupvej for at lade efterforskere få arbejdsro til at finde eventuelle tekniske spor.

Af hensyn til efterforskningen ønsker politiet ikke at oplyse, hvem der anmeldte dødsfaldet, eller hvad der gør det mistænkeligt.

Sikre vigtige spor

Når en person findes død, og dødsårsagen ikke umiddelbart kan fastslås, bliver dødsfaldet altid behandlet som mistænkeligt. Dermed betragter man findestedet som et gerningssted, så man sikrer, at vigtige spor ikke går tabt, hvis det senere skulle vise sig, at der er begået en forbrydelse.

Den 28-årige mands pårørende er underrettet.

Det har tirsdag morgen ikke været muligt at få kontakt til Fyns Politi.