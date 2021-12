Nærpoliti åbner i Nyborg

Mandag åbnede nærpolitienheden i Nyborg. Det skulle have været et brag af en juleåbning, men som mange andre, måtte Fyns Politi aflyse festen på grund af Corona-restriktionerne.

Politiet flytter ind på Baggersgade 2 ved Vor Frue Kirke, i lokaler, der tidligere husede Jyske Bank.

Her får seks betjente fast base, hvorfra de fremover vil køre ud på patrulje i Nyborg og omegn.

Hvad kommer det til at betyde for borgerne i Nyborg, at I nu har slået dørerne op?

- Ja, det kommer uomtvisteligt til at betyde, at borgerne ret hurtigt kommer til at kende de seks nærpoliti-medarbejdere, vi har hernede. Det er seks, der er dedikerer til indsatsen. Det er både rutine og lidt yngre kræfter, og jeg tror det bliver rigtig rigtig godt, siger leder af den nye afdeling politikommissær Bjarne Puggaard fra Fyns Politi.

- Jeg tror, at borgerne kommer til at se meget mere politi i gaderne, og jeg tror også de kommer til at mærke det lokale kendskab til hinanden. Også når man går ned i Fakta og handler, og man så ser "det var jo ham betjenten". Og så siger man måske oven i købet hej til ham, siger Bjarne Puggaard.

Nærpolitistationen kommer til at have åbent alle mandage, onsdage og fredage. Og borgere er velkomne til at henvende sig, hvis de har brug for hjælp eller rådgivning, til at anmelde en sag eller til at få oplysninger om hvordan man kan forebygge indbrud.

Fyns Politi lover at holder en åbningsfest, så snart det er muligt for corona.