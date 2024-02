Oprydning på skinner: Ny socialdirektør blæste alarm i Nyborg

Nyborgs politikere troede, at det gik den rigtige vej inden for det specialiserede socialområde, og der har da også siden 2016 været iværksat adskillige handleplaner og taskforce-forløb, udarbejdet konsulentrapporter, borgerrådgiveranbefalinger og nedsat arbejdsgrupper.

Det er den fortælling, der nu bliver genfortalt over for socialminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

I går sendte Nyborg Kommune en redegørelse til ministeren på baggrund af ni spørgsmål til børneskandalen fra Nyborg, og svaret afspejler, at det ikke er oplysninger om sagernes dårlige tilstand, der har manglet: de er tilflydt politikerne i en lind strøm, og så har man endda ikke medtaget alle oplysninger bl.a. er revisionens kritik af socialområdet for 2023-regnskabet, der blev politisk behandlet i byrådet i juni sidste år.

Massesygemeldinger, problemer med rekruttering af medarbejdere, manglende overholdelse af børnesamtaler og svarfrister, manglende børnefaglige undersøgelser, svingende kvalitet og inddragelse af borgerne har forfulgt forvaltningen siden 2016.

Først med den netop udarbejdede udviklingsplan, som Nyborg Kommune præsenterede på deres hjemmeside tirsdag, har administrationen sat turbo på kultur- og organisationsændringer og penge til blandt andet 13 nyansættelser. Forslag der nu skal politisk behandles.

Andre udvalg skal betale

Over de kommende fem år afsættes sammenlagt 298 millioner kroner.

I samme periode skal andre fagområder dog spare og effektivisere for 160 millioner kroner for at bidrage til finansieringen.

Hermed skulle borgere kunne opleve ”en anerkendende og sammenhængende indsats af høj kvalitet på tværs af Social og Familie”, som det hedder i redegørelsen, der er fremsendt af kommunaldirektør Tim Jeppesen.

Nyborgs politikere afsatte fra 2018 til 2023 ekstra 84 millioner kroner til det specialiserede socialområde.

- Men på trods af de iværksatte initiativer og tilføjede økonomiske midler må det desværre konstateres, at det ikke lykkedes den daværende ledelse at få løst udfordringerne i afdelingen, hedder det i kommunens redegørelse.

Den efterfølgende BDO-rapport, der blev præsenteret i starten af december og har lagt grunden til den nye udviklingsplan, slog dog fast, at Nyborg på flere områder har haft et udgiftsniveau under landsgennemsnittet.