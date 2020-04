Påske-lykke: Søren Huss giver gratis online-koncert til fynboerne

Tirsdag har været en kedelig dag for koncert- og musiksultne fynboer med aflysning af blandt andet Heartland og Tinderbox.

Men nu er der en smule godt nyt for de musikglade, der allerede er begyndt at mærke en kriblen i kroppen for igen snart at kunne opleve musik live.

Den populære sanger og sangskriver Søren Huss, der er bosat i Nyborg, serverer nemlig her på tv2fyn.dk en god omgang livemusik onsdag klokken 16.

Hyggeligst kunne det helt sikkert være, hvis den populære sanger og sangskriver måtte spille koncert midt i byen, hvor forårssol, skummende fadøl og et medlevende publikum kunne have deltaget.

Men når det ikke er en mulighed, så må man gøre det næstbedste.

- Musik kan et eller andet. Det er positivt, og vi har behov for at se, at der er lys for enden af tunnelen og samtidig få lidt positive vibes. Egentlig er det bare for at skabe lidt glæde, siger Lone Mørup til TV 2/Fyn.

Må sende live i stedet

Til dagligt arbejder hun som pressechef i Nyborg Kommune, men idéen til online-koncerten fik hun dog ikke i forbindelse med sit arbejde. Den kom af den simple årsag, at hun lige som mange andre glæder sig til igen at kunne nyde musik live sammen med andre.

I stedet for at invitere en masse koncertgæster til at nyde musikken under åben himmel i Nyborgs gader transmitterer TV 2/Fyn koncerten live. Du vil også kunne følge koncerten på fyens.dk og på TV 2/Fyns facebookside.

Du kan se med onsdag fra klokken 16.