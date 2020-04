Sejr for lokale virksomheder: Skal restaurere Nyborg Slot indvendigt

Når anden etape af den omfattende restaurering af Nyborg Slots vestfløj "Kongefløjen" efter planen går i gang i slutningen af april, bliver pengene på Fyn.

For en række fynske håndværksfirmaer har vundet udbuddet om at stå for den indvendige restaurering af slottets vestfløj.

Læs også Nyborg får ny borg: Millionprojekt skal genskabe kongebolig

Det meddeler Slots- og Kulturstyrelsen. Udvælgelsesprocessen har varet tre måneder.

- Vi er glade for, at vi kan fortsætte det gode samarbejde med en række af de lokale håndværkere, der også var med på første etape af restaureringen, og samtidig siger vi et stort velkommen til de nye håndværkere og entreprenører, der skal være med i den næste etape, siger projektchef Mads Falbe-Hansen fra Slots- og Kulturstyrelsen i en pressemeddelelse.

Vinderne af udbuddet er: Murerentreprisen: Murermestre Aage Pedersen & Søn - Frørup Tømrerentreprisen: Dreier & Co. Nyborg A/S - Nyborg Malerentreprisen: Fynske Farver A/S - Firmaet har afdelinger flere steder på Fyn - blandt andet i Nyborg. VVS-entreprisen og ventilationsentreprisen: Ole Hemmingsen VVS ApS - Odense El-entreprisen: Nyborg El ApS - Nyborg Snedkerentreprisen er i et udbud for sig selv, som bliver afgjort i slutningen af april. Opgaven vil blandt andet omfatte nye døre og en ny trappe i det sydlige hjørnetårn. Se mere

Seks års gennemgribende restaureringsarbejde

Det gennemgribende restaureringsprojekt af det gamle kongeslot i Nyborg, hvor der arbejdes både indvendigt og udvendigt, begyndte den 1. november 2017.

Restaureringsarbejdet omfatter blandt andet nye gulve, indlagt varme, facaderenovering, adgang for kørestolsbrugere og en helt ny ringborg.

Læs også Hjulsporene er der endnu: Østfyns Museum finder 800 år gammel middelaldervej

Første fase af restaureringen fokuserede på slottets facade og tag med håndstrøgne tegl. Anden fase fokuserer på den indvendige restaurering og konservering af kongeborgen, hvor Danmarks første grundlov af 29. juli 1282 blev underskrevet og beseglet.

Helt konkret skal der i anden fase af restaureringsarbejdet laves nye elinstallationer i hele bygningen. Der bliver også lagt både plankegulve og klinkebelagte gulve. Vægge og lofter bliver restaureret, mens en konservator skal stå for at restaurere de gamle håndmalede mønstre på væggene.

Arbejdet med anden fase af restaureringsarbejdet forventes at være afsluttet til november 2021. Efter planen genåbner Nyborg Slot i 2023.

Læs også Graffiti fra fortiden: - Det er en meget stærk og speciel oplevelse