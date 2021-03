15-årige Kevin finder sjældent smykke fra vikingetiden

Graver du lidt i jorden i det tidligere grusgravområde ved Hudevad, er det muligt at få et kig tilbage i historien og få et glimt af vikingetiden.

Det opdagede den 15-årige skoleelev Kevin Vogelius fra Natur- og Helhedsskolen i Årslev, som tilfældigt fandt en velbevaret vikingebroche af bronze, da han afsøgte området.

- Jeg var ude at lede med min metaldetektor og går rundt og leder efter nye ting som tiere og tyvere, men så lige pludselig graver jeg en skivefibel op, siger Kevin Vogelius.

- Det er et slags smykke eller en sikkerhedsnål, der har holdt tøj sammen. Den er sindssyg pæn. Den har sådan nogle vikingeagtige mønstre på, ligesom på Jellingestenene, forklarer den unge amatørarkæolog.

Der er tale om en dobbeltskallet cirkulær skivefibel i Jellingestil fra vikingetiden. Foto: Privat

Mindst 1.000 år gammel

Der er tale om en dobbeltskallet cirkulær skivefibel i Jellingestil fra vikingetiden.

Fakta om jellingstil Jellingstil er en af vikingetidens kunstneriske stilarter. Den var populær i Norden i 900-1000. Stilen er blandt andet karakteriseret ved stilistiske og båndformede dyr, der ses i profil. Kilde: Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet

Med andre ord er der tale om et smykke fra den tidlige vikingetid, hvilket gør brochen mere end 1.000 år gammel.

- Jeg blev sindssyg glad. Den er hel og også en lille smule sjælden. Den er ikke gået i stykker nogen steder, fortæller Kevin Vogelius.

Danefæ fra vikingetiden

Alle fundne fibler skal danefævurderes, og derfor er vikingebrochen afleveret hos Øhavsmuseet i Faaborg.

Fakta om danefæ Danefæ er genstande fra fortiden, der kommer til veje som jordfund i Danmark, og som er forarbejdet af ædelt metal eller i øvrigt er af kulturhistorisk værdi, herunder mønter. Den, der finder danefæ eller får danefæ i sin besiddelse, skal aflevere det, idet danefæ tilhører staten. Kilde: Nationalmuseet

Det ved Kevin Vogelius udmærket, for det er tredje gang, han finder danefæ i jordoverfladen.

- Jeg vil helt klart prøve at se, om jeg kan nogle flere danefæ også noget, der måske er lige så specielt som det her, fortæller skoleeleven.

Det store grusgravområde, hvor Kevin Vogelius fandt vikingebrochen, er Danmarks næststørste. Det ligger ved Tarup-Davinde sydøst for Odense. Her har der været gravet grus i mere end 100 år, og derfor kan man være heldigt at spotte historiske genstande.

Alle fundne fibler skal danefævurderes, og derfor er vikingebrochen afleveret hos Øhavsmuseet i Faaborg. Foto: Privat

Det store grusgravområde, hvor Kevin Vogelius fandt vikingebrochen, er Danmarks næststørste. Foto: Privat