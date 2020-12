To af årets mest spektakulære arkæologiske fund er fynske

Velbevarede skeletter fra middelalderen og internationale handelsvarer fra 800-tallet er nogle af de arkæologiske fund, der har åbenbaret sig i den ærøske og fynske muld i 2020.

Fundene er så opsigtsvækkende, at de er kommet på Slots- og Kulturstyrelsens top-10-liste over årets mest spektakulære arkæologiske fund i Danmark.

Læs også Opsigtsvækkende fund: Fynsk mark gemte på 800 vikingemønter

Ifølge styrelsen er fundene med til at kaste et nyt lys over forskellige perioder i danmarkshistorien.

- Det er utroligt, hvordan vi år efter år kan blive overrasket, når nye arkæologiske fund afslører historier om, hvordan vi som folk levede for flere hundrede år siden – ja, måske tusinde år siden, siger kulturminister Joy Mogensen (S) i en pressemeddelelse.

Strandmarked med international handel på Ærø

I sensommeren 2020 begyndte arkæologer fra Odense Bys Museer og Langelands Museum en udgravning på Havsmarken på Ærøs østspids, som siden 2008 har været flittigt besøgt af folk med metaldetektorer.

På marken blev der gjort særlige fund, der vidner om, at stedet engang var en international handelsplads. Det viste blandt andet smykker, keramik, knogler og norsk klæbersten, men særligt dragtsmykker, vægtlodder, mønter og betalingssølv fra vikingetiden.

Læs også Boligmarkedet på Ærø er eskaleret: - Det går som varmt brød

Genstandene blev under udgravningen indsamlet i stort antal, og derudover blev der gjort fund af redskaber og våben som sværd og pilespidser.

Da der under udgravningerne ikke blev fundet fast bebyggelse, tolker arkæologerne Havsmarken som et kæmpe strandmarked. I 800- og 900-tallet havde det ifølge arkæologerne et omfang, der var i en klasse for sig.

Skeletter i midtbyen

I 2020 fandt arkæologer fra Svendborg Museum 64 katolske middelaldergrave på Klosterplads midt i Svendborg under en udgravning i forbindelse med et byfornyelsesprojekt.

Det kom ikke som et chok, at der var skeletter i jorden, da man i 1876 opgravede hele vognlæs af knogler og halvmørnede kister i området. Men arkæologerne var overraskede over at finde så mange grave fra middelalderen i så god stand.

Læs også Arkæologer finder 60 skeletter midt i Svendborg

Gravene stammer fra den verdslige kirkegård, der var knyttet til det tidligere Gråbrødrekloster, og udover velbevarede enkeltmandsgrave blev der også fundet sjældne dobbeltgrave.

Nu håber man på Svendborg Museum, at de velbevarede materialer kan give et bedre indblik i Svendborgs indbyggere i middelalderen gennem analyser, som skal vise, hvad de spiste, hvilke sygdomme de havde, og hvor gamle de blev.