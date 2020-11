Opsigtsvækkende fund: Fynsk mark gemte på 800 vikingemønter

Under den sydfynske muld på en nøgen mark har der i flere hundrede år ligget en stor skat gemt. Lige indtil for nylig hvor Claus Gundersen kom forbi med sin metaldetektor.

Med bip og skrat afslørede den en håndfuld vikingemønter under jorden, og da de kom til syne, blev Claus Gundersen et øjeblik handlingslammet.

- Det er meget stort at være den første, der rører noget, som har ligget i jorden i over 1.000 år. Da det skete, frøs jeg fuldstændig, og jeg anede faktisk ikke, hvad jeg konkret skulle gøre - og derfor blev jeg ved skatten uden at grave den op, siger han.

Fyns næststørste skat nogensinde

Detektorføreren ringede til Øhavsmuseet i Faaborg, og da der ifølge museumsinspektør Nicolai Garhøj Larsen var tale om en henvendelse ud over det sædvanlige, gik der ikke lang tid, før han indfandt sig på marken.

Jeg havde aldrig troet, at jeg skulle opleve sådan noget. Det er ellers kun sådan noget, man læser om Nicolai Garhøj Larsen, museumsinspektør

Til alles store overraskelse viste jorden sig at gemme på mere end blot en håndfuld mønter. Under mulden var der er krukken, der var fyldt til randen. Og efter lidt gravearbejde dukkede endnu en krukke op.

Med omkring 800 mønter viste det sig at udgøre Fyns næststørste skat nogensinde.

- Det er vildt. Man finder så sjældent store møntskatte. Jeg havde aldrig troet, at jeg skulle opleve sådan noget. Det er ellers kun sådan noget, man læser om, siger museumsinspektøren.

Det vides endnu ikke, hvorfor skatten er blevet gravet ned, men nogle af buddene går på, at det kan være en ofring eller at vedkommende, der har gemt dem, måske er død. Sikkert er det dog, at der dengang var tale om en formue, der har tilhørt en mægtig person.

Derudover finder museet det også interessant, at skatten lå i et område, hvor der ikke tidligere er gjort fund fra vikingetiden. Man mener derfor, at der kan være flere opdagelser på vej.

Skattens formodes at være hentet i England

Fundet har været en stor oplevelse for Claus Gundersen, der slog sine første folder som detektorfører i sommer.

- Det begyndte jeg på, da jeg har en kæmpe interesse for oldtiden, og fordi det at gå med detektor er ganske afstressende. At jeg så, allerede her i efteråret, finder en kæmpe skat, er jo helt vildt, siger han.

Mønter og krukker er nu i sikker forvaring på museet, hvor de i øjeblikket er ved at blive konserveret, så de kan undersøges nærmere. Ud fra en hurtig og foreløbig vurdering formodes det at dreje sig om engelske mønter og mønter slået af den danske konge Svend Estridsen. Det placerer skatten i slutningen af vikingetiden (cirka år 1.050).

Fundet er Danefæ, og ifølge loven vil det derfor blive overdraget til Nationalmuseet, når det er blevet registreret.