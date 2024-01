364 lastbiler i døgnet: Novo Nordisk-ansatte skal arbejde døgnet rundt på mega-fabrik

Med etableringen af den kommende produktion i Tietgenbyen i det sydøstlige Odense har Novo Nordisk blot lige taget fat på det odenseanske jobeventyr.

Ifølge miljøkonsekvensanalysen for byggeriet, der kommer i høring de kommende otte uger, vil der blive tale om medarbejdere, der kommer til at arbejde i treholdsskift, og såfremt alle udvidelsesscenarierne bliver realiseret, vil bygge- og anlægsarbejdet foregå i etaper over en 11-års periode.

De ny planforslag vil muliggøre let industri over hele erhvervsområdet med mulighed for bygningshøjder på op til 27 meter. Det er 12 meter højere end de nuværende kommuneplanrammer tillader.

Novo Nordisks aktiviteter vil omfatte faciliteter for pakning af færdige produkter, samling af komponenter til penne, plaststøbning af komponenter til penne, tabletproduktion eller andre lignende hjælpefunktioner for produktion af lægemidler, som for eksempel også kunne være lagre, laboratorier og pilotaktiviteter, fremgår det.

Faciliteterne vil blive etableret over en længere årrække, hvor der i første omgang etableres en pakkefacilitet med tilhørende energiforsyning.

Den præcise gennemførelsesplan for de allerede vedtagne projekter ligger endnu ikke fast.