Tvangsfjernet på Langeland: - Der var ingen, der fortalte mig hvorfor!

Han flyttede hjem til sin mor. Sebastian Jensen havde i de måneder, der var gået, mistet sit hjem på Langeland og havde ikke et nyt passende hjem til Marcus. Og selv om Marcus nu har fået ro, et job og en tryg base, har de ni måneder som tvangsanbragt og de seks måneder på flugt sat sine spor.

- Det har fjernet al tillid til kommunen. Jeg prøver ikke at have noget med dem at gøre. I hvert fald ikke uden en bisidder eller en advokat, fortæller han.

Marcus’ far og hans advokat har søgt fri proces til at føre en retssag mod Langelands Kommune for uberettiget tvangsfjernelse.

- Det, der er underligt er, at alle de ting, de insinuerede, at jeg skulle gøre over for Marcus, det skete for ham i deres varetægt.

- Marcus kom ikke skole, han så ikke andre mennesker på det sted. Han holdt sig på sit værelse, siger Sebastian Jensen.

Langeland Kommune har også lagt sag an mod dig for trusler. Hvorfor har du truet kommunen?

- Fortryder jeg det? Det ved jeg ikke, fordi lige efter sender jeg en undskyldning og forklarer, at det er ikke en trussel. Men til august skal jeg ind og højest sandsynligt have en dom for at skrive "jeg kommer efter jer" i en mail. Det bliver meget surrealistisk, når jeg har oplevet alt det her og i så lang tid pænt har bedt de her mennesker om at lade os være i fred. Det har været umenneskeligt.

Sebastian Jensen og Marcus ser begge frem til forhåbentligt at få deres sag prøvet i retten. En afslutning, der kan give Marcus vished.



- Jeg ønsker en forklaring, for der er ingen, der har fortalt mig, hvorfor det skulle ske.

TV 2 Fyn ville gerne have haft en kommentar fra Familieafdelingen i Langelands Kommune, der har stået for sagsbehandlingen i sagen. De vil ikke kommentere på konkrete sager.

TV 2 Fyn har også forsøgt borgmester Tonni Hansen, der heller ikke ønsker at stille op til interview, før dommen er faldet i Sandie Hansens retssag.