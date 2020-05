3.g’ere på fynsk gymnasium: - Nu er offerrollen ved at være passé

Fem elever fra 3.g på Tornbjerg Gymnasium har fået nok - det er dog ikke af usikre fremtidsudsigter til studentertiden. I stedet vil de gøre op med offerrollen og af tanken om, at coronatid er lig med spildtid.

- Vi har oplevet, at mange andre unge er hurtige til at pege fingre af regeringen i stedet for at vende det til noget positivt og se, hvad man selv kan gøre for at få det bedste ud af det, fortæller Louis Sund Jongsma.

Malea Benediktson uddyber.

- Vi syntes, det var meget ærgerligt, at den debat, der kørte, var meget kritisk i forhold til, at det skal være mit, der skal overholdes, og det her er vigtigere end det her. Måske har man også selv ansvar for at gøre sommeren til det, den skal blive til, i stedet for hele tiden at snakke om det forsømte forår og det, der går galt, siger hun.

Måske har man også selv ansvar for at gøre sommeren til det, den skal blive til, i stedet for hele tiden at snakke om det forsømte forår og det, der går galt. Malea Benediktson, 3.g på Tornbjerg Gymnasium



Elever skriver læserbrev Læserbrevet kan læses i bunden af artiklen

Brevet er skrevet af Malea Benediktson, Louis Sund Jongsma, Embla Brødbæk, Esra Erentepe og Johanna Cecilie Rosenbek Minet.

De er 18 og 19 år, går i 3.g på Tornbjerg Gymnasium og bliver studenter til sommer.

Gymnasium indsamlede 74.000 kroner hjemmefra

Så de fem elever skrev et læserbrev, fordi de vil have folk til at gøre noget i stedet for at lade frustrationerne tage over.

- Vi har også selv haft den reaktion, at det er mega nederen og ærgerligt. Men jeg tror bare, at vi nåede til et punkt, hvor vi godt kunne tænke os at tænke i alternative baner. Vi kan jo ikke rigtig gøre noget ved, hvordan tingene er. Det er bare at prøve at få det bedste ud af den situation, vi står i, fortæller Johanna Cecilie Rosenbek.

Og det har de nogle klokkeklare eksempler på.

På Tornbjerg Gymnasium er grupper af lærere og elever i fuld gang med at planlægge studenternes sidste tid. Og i starten af måneden arbejdede hele gymnasiet sammen og lavede deres årlige indsamling til en skole i Kenya om til en virtuel en af slagsen.

Indsamlingen bød på alt fra onlinebingo til græsslåning og vinduespusning i forældres haver og endte med, at gymnasiet fik samlet mere end 74.000 kroner ind – noget, som både elever og rektor Carsten Claussen er stolt af.

- Det, synes jeg simpelthen, er så fantastisk og imponerende, at de i den situation også tager det på sig og ser den alvor, den skole lever under, og vil støtte den, siger Carsten Claussen.

Kan godt forstå frustrationen

De fem elever kan dog godt forstå, at folk er trætte af anderledes studentertid og undervisning hjemmefra – for de kan selv have samme tanker.

- Det er bare overhovedet ikke, som man havde forestillet sig, det ville blive. Man har gået i 3 år og forestillet sig studentertiden, og så bliver det hele bare anderledes, siger Johanna Cecilie Rosenbek, mens Esra opsummerer.

- Der har også været mange negative tanker, men igen så kom vi jo igennem det sammen, fortæller hun.

Der har også været mange negative tanker, men igen så kom vi jo igennem det sammen Esra Erentepe, 3.g på Tornbjerg Gymnasium



Corona får os til at sætte pris på ting, vi havde glemt

Men på trods af frustrationen mener eleverne bag læserbrevet, at man skal huske, at der også kan komme noget godt ud af det. For eksempel fordi man opdager, at man kan samle 74.000 kroner ind hjemmefra, eller indser, hvor meget skolen betyder.

- Jeg tror også, det kan lære os at sætte pris på nogle af de ting, vi meget tager meget for givet. Nu har os 3.g’ere fået lov til at komme i skole igen, og det har vi været super glade for. Hvor normalt, hvis du havde spurgt os i efteråret, så havde vi sagt, at vi ville have fri. Og man kan jo se, hvordan 2.- og 1.g virkelig gerne vil i skole igen. Så det lærer os jo på en eller anden måde at sætte pris på ting, man glemmer, at vi faktisk er lidt glade for, fortæller Malea Benediktson.