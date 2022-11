46-årig mand anholdt for drab i Odense: Kendte formentlig 70-årigt offer

En 46-årig mand fra Fredericia er anholdt og sigtet for drab onsdag, efter at politiet har været til stede ved et mistænkeligt dødsfald i Odense Sydøst siden onsdag morgen.



Det skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Den drabte er en 70-årig mand fra Odense S.

Ifølge Fyns Politis er den 70-årige formentlig blevet dræbt på sin egen bopæl.

Det var også her den 46-årige mand blev anholdt, oplyser politiet.

Anholdelsen fandt sted klokken 8.03 onsdag morgen, kort efter at politiet modtog anmeldelsen 7.45.

Kendte hinanden

Selvom politiets pressemeddelelse er meget kortfattet, så afslører den dog en enkelt ting i forhold til politiets efterforskning.

Politiet mener nemlig, at den dræbte og den mistænkte kendte hinanden.

Af billeder fra adressen tidligere onsdag fremgår det, at politiet har afspærret området, og at der er en retsmediciner til stede.



Hvilket også politiet tidligere bekræftede overfor TV 2 Fyn.

- Vi er til stede på adressen. Jeg kan ikke oplyse mere på nuværende tidspunkt, men der er ingen fare for folk i området, sagde kommunikationskonsulent ved politiet Sunniva Pedersen-Reng tidligere onsdag.



I pressemeddelelsen fortæller Fyns Politis også selv, at efterforskere og teknikere har været tilstede på adressen hele formiddagen og arbejdet med at sikre spor.



Den sigtede vil blive fremstillet i grundlovsforhør tirsdag morgen.

De pårørende er underrettet.