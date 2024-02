48-årig stjal 391.000 kroner fra død ven

En 48-årig mand fra Fyn hævede tilbage i sommeren 2018 penge i stor stil på en vens konto. Både da vennen lå på sit dødsleje, men i høj grad også bagefter. Det erkendte han ved en retssag i Retten i Odense, fremgår det af rettens domsbog.

Men pengene var ikke en tidlig arv, som den 48-årige selv ville sørge for at få fingrene i. Derimod forklarede han, at det var penge for stoffer, som han havde købt på vegne af den døende kammerat.

Den udlægning var hverken den afdødes familie eller Anklagemyndigheden ved Fyns Politi enig i, og derfor var sagen den 24. januar kommet for en dommer - knap fem år efter pengeoverførslerne.

Tiltalen lød på databedrageri ved at hæve penge med en anden persons betalingskort og foretage overførsler med en anden persons netbank.

Utroværdig og usammenhængende

Ved retssagen i Odense holdt den 48-årige fast i sin forklaring om, at han kendte den afdøde fra misbrugsmiljøet og hjalp ham med at købe stoffer. Det var derfor, han skulle have de tilsammen 391.333,12 kroner, som han i alt havde hævet på den afdødes konto.

Men et vidne med en tæt familiær relation til den afdøde kunne forklare retten, at han aldrig havde taget stoffer eller været alkoholiker.

Den tiltaltes forklaring var både tilstrækkeligt utroværdig og usammenhængende til, at Retten i Odense valgte at tilsidesætte den helt og dømme den 48-årige for det store databedrageri.

Det kommer til at koste ham 10 måneders fængsel, som dog ikke skal fuldbyrdes, hvis han holder sig ude af kriminalitet det næste år.

Desuden skal den 48-årige betale de 391.333,12 kroner tilbage til den afdødes arvinger.