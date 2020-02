50 års arbejde: Poul Erik hædret for indsats i oldboys-turnering

Både ældre og gamle passionerede fodboldspillere var i går samlet omkring de runde borde i Birkende Forsamlingshus. Anledningen var 50-året for OB70 - en fynsdækkende fodboldturnering for oldboys og veteraner.

Blandt de fremmødte var formand Poul Erik Bak. Han er 81 år og en af de veteraner, som var med til at starte OB70 tilbage i 1970. I dag spiller han ikke længere selv med ude på banen, med han deltager gerne som dommer ved kampene.

- Jeg dømmer de gamle på 60 til 65 år, og så spiser vi sammen bagefter - enten smørrebrød eller stegt flæsk med persillesovs, fortæller han.

Meget er sket siden opstarten. Blandt andet har han fået en ny hofte, men det afholder ham ikke fra at fortsætte med at engagere sig i turneringen.

- Til syv-mands følger jeg godt med. Jeg bliver aldrig kritiseret, udover når der er et frispark, som nogle mener er galt, siger han.

Fik vokseværk

Da Poul Erik Bak i sin tid startede OB70 sammen med kammeraten Egon Isidor Petersen, havde sammenslutningen ti hold fordelt over hele Fyn.

Siden da har turneringen fået vokseværk, og i dag kan de gamle fodbolddrenge tælle til hele 155 hold inden for kategorierne oldboys, super oldboys, veteraner og super veteraner.

- FBU (red. Fyns Boldspil-Union) prøvede jo på et tidspunkt at smide os ud, fordi de var helt forbavsede over, at vi kunne blive ved med at drøne opad, husker Poul Erik Bak.

- Men til sidst måtte de opgive, tilføjer han.

En særlig indsats

Freddy Drøschler, der er bestyrelsesmedlem i OB70, var også mødt op for at takke Poul Erik Bak personligt for sit lange engagement og indsatsen som formand for sammenslutningen.

Spurgt direkte var han ikke tvivl om, hvad oldboys-turneringen ville være uden Poul Erik.

- Nul. Ikke noget. Så eksisterede den ikke, siger han.

