55-årig dømt for mishandling: Puttede kat i koldt vand i syv timer

En 55-årig mand er tirsdag ved Retten i Odense idømt 40 dages fængsel for dyremishandling. Dommen er betinget af samfundstjeneste.

Det skriver Fyns Anklager på Twitter.

Manden er dømt for at have fanget sin nabos kat Mismis i en mårfælde, hvorefter han sænkede den delvist ned i en regnvandstønde med koldt vand i syv timer.