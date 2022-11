Advaret igen og igen: Fynsk erhvervsboss i årelangt parløb med svindlerfirma fra Hamborg

Fyens Stiftstidende og TV2 Fyn kunne søndag afsløre, hvordan Osman Celik i den lokale presse i Hamborg helt tilbage i 1990’erne gik under betegnelsen byggemafiaen, og hvordan han efter at være dømt for de mange tilfælde af bedrageri rykkede nordpå til Danmark og fortsatte efter de samme metoder i Odense.

Flere af Osman Celiks firmaer i Danmark er gået konkurs, efter at han selv har hævet millioner fra kontoen og ifølge kuratorerne for de forskellige konkursboer har han både fusket med bogføringen og i udtalt grad gjort brug af sort betaling af medarbejderne.

Men selvom Dan Virkelyst Johansen gentagne gange er blevet advaret imod at bruge tyskerens firmaer, er samarbejdet fortsat igennem omkring fem år og fortsætter stadig. Aktuelt i forbindelse med et byggeri på Thrige-firkanten.

Advaret flere gange

Når fagforbundet 3F fatter mistanke om, at en overenskomst ikke bliver overholdt, indkalder man det pågældende firma til et såkaldt 48-timers-møde.

Osman Celik har været til en del af sådan nogle møder, hvor han ofte er blevet mødt med krav om mere eller mindre store bods-betalinger. Og på en del af møderne har Dan Virkelyst Johansen siddet med ved bordet.

Det har TV 2 Fyn og Fyens Stiftstidende set dokumentation for i form af mødereferater, og det bekræfter også Bent Jensen, der er forhenværende faglig medarbejder hos 3F Bygningsarbejderne Fyn, hvor han har behandlet mange af sagerne mod Osman Celik.

- Dan Johansen har siddet med ved nogle af de 48-timers-møder, vi har haft, og vi har hele tiden haft aftaler om, at vi skulle sende referatet til LH Gulve, så han kunne se, hvad vi har gjort for få det her afdækket i forhold til overenskomsten. Men det har åbenbart ikke rigtigt hjulpet, siger Bent Jensen, der afviser, at Dan Virkelyst Johansen på nogen måde kan være uvidende om de markante brud på reglerne i Osman Celiks firmaer:

- Vi har både ringet til Dan og informeret ham, vi har skrevet mails til ham, og vi har sendt referater til ham, siger Bent Jensen.

Hvad er hans reaktion på det?

- Jamen, han siger, at han bare skal overholde overenskomsten, men det gør han jo ikke. Han kan jo sagtens sige til os, at han skal overholde det, men jeg tænker, at det nok hænger sammen med, at han er lidt billigere per kvadratmeter end alle mulige andre, siger Bent Jensen.

Er der set med 3F’s øjne nogen som helst mulighed for, at Dan Johansen kan undgå at være vidende om de kritisable forhold i Hamburg Plan og tidligere Optima Plan?

- Nej.

Et knæk i tilliden

Selvom fagforbundet 3F og arbejdsgiverorganisationen DI Byggeri Fyn typisk sidder på hver sin side af forhandlingsbordet, er det ifølge Bent Jensen centralt, at man har tillid til hinanden.

Og den tillid har lidt et knæk i forhold til Dan Virkelyst Johansen og hans virke som formand for DI Byggeri Fyn på grund Dan Virkelyst Johansens fortsatte og mangeårige samarbejde med Osman Celik via hans forskellige selskaber.

- Hvis man skal fremstå som en repræsentant for en arbejdsgiverorganisation, så skulle man da om nogen overholde de regler og det regelsæt, der er, siger Bent Jensen og fortsætter:

- Når man godtager, at overenskomsten bliver overtrådt den ene gang efter den anden, så mener jeg, at man lever på kanten af grænsen.

Har 3F tillid til Dan Johansen som formand for DI Byggeri Fyn?

- Ah, den er nok lidt smuldret.

- Jeg driver ikke et advokatkontor

Dan Virkelyst Johansen bekræfter, at han flere gange er blevet advaret mod at bruge Osman Celik og hans firmaer som underentreprenør.

Han har også valgt at fortsætte samarbejdet med Osman Celik, selvom han flere gange er gået konkurs, men - siger han - har dog ikke vidst noget om de potentielle overtrædelser af straffeloven, som kuratorerne har afdækket i forbindelse med konkurserne.

- Det lyder da skræmmende, men det er ikke noget, som jeg render og kigger ind i. Hvis han får et nyt cvr-nummer og en tiltrædelses-overenskomst med 3F, så går jeg sådan set ud fra, at tingene er i orden, siger Dan Virkelyst Johansen, der afviser, at han som hovedentreprenør og formand for DI Byggeri Fyn har et særligt ansvar i forhold til at kigge sine underleverandører mere grundigt efter i sømmene:

- Jeg driver en håndværkerforretning, ikke et advokatkontor.

Han mener heller ikke, at han burde have reageret på Osman Celiks konkurser.

- Det er dårlig stil. Det er det eneste, jeg vil sige til det. Jeg går ikke ind i, hvorfor han er gået konkurs. Det er ham, der driver sit firma. Jeg driver jo ikke hans firma.

Du har jo så alligevel fortsat samarbejdet med ham, selvom han har haft de her konkurser. Hvordan kan det være, når du synes, at det er dårlig stil?

- Det er fordi, at jeg har nogle undergulve, der skal laves. Det var der ingen af de andre, der kunne. Så var der ham, og der har jeg bedt om at få dokumentation på, at tingene er i orden. Det har jeg fået, og så kan jeg jo ikke rigtigt gøre mere end det.

Kan du forstå, hvis nogen måtte mene, at det ser en lille smule mærkeligt ud, at du på den ene side repræsenterer det pæne arbejdsmarked og den danske model og samtidig har sådan en samarbejdspartner?

- Hvis alt det, du siger, er tilfældet, kan jeg da sagtens forstå, hvis folk undrer sig. Jeg kan bare sige, at jeg ikke har gjort noget af alt det, du siger der. Jeg har regninger på alt. Jeg har betalt moms på alt. Jeg har intet med alt det der at gøre, siger Dan Virkelyst Johansen.