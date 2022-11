Beskyldt for mafiametoder: Svindeldømt Hamborg-byggefirma har slået sig ned i Odense

Ifølge artiklen er den mafialignende måde at drive virksomheder på et familieforetagende, hvor også Osman Celiks familie spiller en aktiv rolle. Blandt andet skulle en bror have truet en kunde ved at sige:

”Du betaler 22.000 mark (daværende tysk møntfod, red.) inden for to timer, ellers kan du godt skaffe dig en gravsten. For så skyder jeg dig gennem hovedet”.

Dømt for bedrageri

I en opfølgende artikel fra samme år tog Osman Celik til genmæle og afviste alle anklager fremsat mod ham. Men han blev dog netop i 1999 dømt for bedrageri, oplyser statsadvokat i Hamborg, som Fyens Stiftstidende og TV2 Fyn har været i kontakt med.



Næsten 25 år er gået siden artiklen om den dengang 33-årige Osman Celik blev bragt i Hamburger Morgenpost, men bagmanden med de tvivlsomme metoder er tilsyneladende kørt videre ud ad samme spor.

- Han er kendt for kriminalitet af myndighederne i Tyskland, bekræfter Liddy Oechtering, der er talsperson for statsadvokaten i Hamborg.

Hun kan således oplyse, at Osman Celik gentagne gange i Tyskland er blevet dømt for en række kriminelle forhold. Senest i 2017 hvor han blev dømt for 59 tilfælde af bedrageri og blev straffet med to års betinget fængselsstraf.

Fagforbund har kørt sager

Året efter - i 2018 - dukkede Osman Celik for første gang op i Danmark og registrerede sit første firma. Nyt land, men tilsyneladende samme metoder.

Således har en tidligere ansat i et af Osman Celiks firmaer hemmeligt optaget en video, som Fyens Stiftstidende og TV2 Fyn er kommet i besiddelse af, der viser, hvordan Osman Celik langer kontanter over bordet til sine ansatte.