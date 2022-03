Alvorlig arbejdsulykke i Odense - Person svært tilskadekommen

Arbejdstilsynet tilstede

Vagtchefen fortalte TV 2 Fyn omkring klokken 15.50, at tre patruljer inklusiv en indsatsleder var kørt ud på stedet. En times tid senere, kan han fortælle, at Fyns Politi sammen med Arbejdstilsynet nu er i gang med at klarlægge hændelsesforløbet på ulykkesstedet. Vidner til ulykken bliver blandt andet afhørt.

Da området omkring Læssøegade er trafikeret, bad vagtchefen i første omgang bilister om at holde afstand og i bedste fald finde alternative ruter. Vagtchefen oplyser nu, at trafikken omkring ulykkesstedet ikke længere er påvirket.

Fyns Politi og Arbejdstilsynet er færdig på stedet. En politirapport og Arbejdstilsynets fund bliver herefter sammenlignet for at finde ud af, om arbejdsmiljøloven er blevet overholdt, oplyser vagtchef Henrik Strauss.

Artiklen er opdateret klokken 17.16 og igen klokken 20.41 med yderligere oplysninger fra vagtchef Henrik Strauss.