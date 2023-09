Den officielle udnævnelse har fundet sted i forbindelse med UNESCOs Verdensarvskomités årlige kongres, der i disse dage afholdes i Saudi Arabien.



Beslutningen kommer efter 16 års arbejde fra de fem involverede museer fra forskellige dele af Danmark: Vesthimmerlands Museum, Nordjyske Museer, Museum Odense, Nationalmuseet og Museum Sydøstdanmark, skriver Kulturministeriet i en pressemeddelelse.

- Det her er en kæmpegave til Odense og til Fyn, og det giver os mulighed for at tiltrække endnu flere besøgende, der er interesserede i at se en ringborg inde midt i en storby og som kunne have lyst til at se flere af de fynske vikingeattraktioner og kulturarv, siger borgmester i Odense Kommune, Peter Rahbek Juel i en pressemeddelelse.

Harald Blåtand er vikingekongen, der rejste den store jellingesten og ”gjorde danerne kristne”. Nu skriver han sig igen ind i verdenshistorien, idet hans fem danske ringborge fra omkring år 980 optages som en samlet enhed på UNESCOs verdensarvsliste.

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt udtaler i en pressemeddelelse:

- Det er en stor dag for Danmark og dansk historie. De fem danske ringborge er en markant del af historien om, hvordan Danmark blev til en samlet nation og gik fra asatro til den kristne tro. Derfor er det en kæmpe anerkendelse af den danske kulturarv og den danske vikingetid, at ringborgene nu kommer på UNESCOs Verdensarvsliste.