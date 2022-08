Bevogtet og tæt pakket retssal: Abdinur blev uskyldigt offer i bandekonflikt - nu er hans sidste minutter kortlagt

Et uskyldigt liv gik tabt, da 31-årige Abdinur Mohamed Ismail tilfældigt befandt sig på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt.

Tæt ved sit hjem i Vollsmose blev han dræbt af skud, da to rivaliserende grupper i området udvekslede skud 24. juni 2020.

Mandag morgen startede retssagen mod fem mænd, der alle er tiltalt i sagen. TV 2 Fyn følger sagen fra Retten i Odense.

Retssagen blev forsinket i 20 minutter, da to af de tiltalte ikke kom frem i tide fra arresten i Østjylland.

Fire mænd er tiltalt for manddrab, da de under en skudveksling mellem banderne Korsløkkebanden og Vollsmosebanden 24. juni 2020 ramte den 31-årige somalier, der tilfældigvis befandt i sig i skudlinjen på parkeringspladsen ved Egeparken, hvor han boede på 2. sal i nummer 150. En femte mand, der selv blev ramt af skud under bandeopgøret, er tiltalt for våbenbesiddelse og for at have bragt andres liv i fare.

Forsøgte at filme skyderi

Abdinur Mohamed Ismail sad i sin hvide bil, da han blev fanget i kugleregnen mellem de to bander.



I retten afspillede senioranklager fra Fyns Politi Jacob Thaarup en video på fem sekunder, hvor Abdinur Mohamed Ismail åbner døren og forsøger at filme skyderiet.

På den korte video, der er optaget 23.48 hører man høje drøn, der stammer fra skydevåben.

Anklageren afspillede herefter Abdinur Mohamed Ismails opkald til alarmcentralen. Kort forinden havde de pårørende forladt retssalen, da Jacob Thaarup advarede om, at man på opkaldet hører voldsomme og uhyggelige lyde.

Da telefonen på vagtcentralen bliver taget, er den 31-årige uskyldige mand nemlig blev ramt i munden af skud, og Abdinur Mohamed Ismail, er derfor ikke i stand til at anmelde det voldsomme skyderi.

Kvinden på alarmcentralen siger "hallo" flere gange, men får intet svar fra den hårdt sårede Abdinur Mohamed Ismail.



Abdinurs sidste opkald

Retten fik kun lov at høre de første 45 sekunder af opkaldet, hvor enkelte stemmer råber i baggrunden.

Fire minutter efter var politiet fremme og fandt Abdinur Mohamed Ismails bil med skudhuller. Politiet forsøgte livreddende førstehjælp til det voldsomt blødende offer, men den blev stoppet efter 10 minutter.

Ambulancen ankom 00.03, men Abdinurs liv stod ikke til at redde.

Inden fremlæggelsen af minutterne omkring drabet, havde anklageren i sin fremlæggelse brugt lang tid på at gennemgå de geografiske forhold i Vollsmose og i særdeleshed i Egeparken, så alle ni nævninge er klar over, hvor bygninger, stier, tunneler og p-pladser ligger i forhold til hinanden.

Alle de fem tiltalte nægter sig skyldige i anklagerne om drab. De er derudover tiltalt for flere indbrud, transport og opbevaring af våben og opbevaring og salg af kokain.

Retssagen er berammet til at vare i 22 dage.