Bilmodel fra vanvittig Netto-ulykke trukket tilbage efter accelerationsfejl

- Hurtige biler laver hurtigere ulykker. Jeg tror selv, at jeg ville være meget overrasket, hvis min bil pludselig accelererede, uden jeg havde bedt om det. Så selv om man bare kan trykke på bremsen, skal man regne en vis reaktionstid ind, siger han.

Ifølge Mads Aarup er fejlen ikke isoleret til elbiler, men kan i princippet opstå i enhver bil, som har en kørecomputer, der oversætter signaler fra eksempelvis bilens speeder og bremse.

Data fra selvsamme computer kan være med til at opklare ulykken. Moderne biler opbevarer nemlig data, som bilinspektører senere kan bruge til at opklare et haveri. Hvorvidt bilisten selv har fejlbetjent bilen, eller om en fejl i bilens computer er årsagen udestår til Fyns Politi og bilinspektører er færdige med efterforskningen.

Fyns Politi efterlyser i øjeblikket et kronvidne til hændelsen - nemlig en ældre herre med rollator, som befandt sig inde i Netto og var så tæt på ulykken, at han formodes at være blevet ramt af vragdele.