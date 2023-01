Bjarne og Birgit vælger bofællesskabet: - Lige udenfor vinduet har vi dart og barstole

Som indflyttergave fik Birgit Wistrup og Bjarne Jørgensen Højskolesangbogen, og det synes Birgit Wistrup var en fin gave.

- Det passer jo meget godt til konceptet her, at vi ligesom skal være fælles om nogle ting og gøre nogle ting sammen, siger hun og fortæller, at der allerede er snak om, at der skal dannes et kor.

- Nu må vi se.

Parret flytter permanent ind i løbet af den næste uge og Birgit Wistrup håber ligesom sin mand på det gode fællesskab.

- Jeg håber alle er åbne og har lyst til, at vi er fælles om nogle ting, men at vi også kan trække os ind til os selv, når vi har lyst til det.

- Og så er vi fri for at passe have og hus, siger Birgit Wistrup.