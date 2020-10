Bøderegn: Langt over 100 cyklister stoppet i gågade

Mange cyklister ser hver dag stort på forbuddet mod at cykle i de fynske gågader. Mandag var Fyns Politi derfor rykket ud med bødeblokken til det indre Odense.

I alt kom blokken op af lommen 140 gange i tidsrummet 9-13.30, hvor betjentene kontrollerede i gågaden.

- Det er virkelig mange gange. Men vi plejer også at have aktioner flere gange om året, netop fordi folk klager over over cyklisterne, siger Sten Sørensen, vicepolitiinspektør hos Fyns Politi.

Politielever med ude

Selvom vicepolitiinspektøren fastholder, at der er tale om et usædvanlig højt antal bøder, tror han også, at det har spillet ind, at der var en gruppe politielever med ude.

- Vi har stået der i flere timer, fordi eleverne skal prøve det her med, hvordan man henvender sig til folk, siger Sten Sørensen.

Det betyder også, at de ikke har flyttet sig så meget rundt, som de plejer under lignende kontroller.

Politiet vender tilbage

Aktionerne i fynske gågader finder sted flere gange om året. Blandt andet udførte Fyns Politi 27 kontroller i Odense og Svendborg i uge 4.

Dengang blev der i alt delt 114 bøder ud i løbet af ugen til cyklister. Men trods kontrollerne er tallet fortsat alt for højt, mener vicepolitiinspektøren.

- Med dagens antal er vi da helt sikre på, at vi at vender tilbage, siger han.