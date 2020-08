Bordservering og siddekoncerter: Odenseansk festival har fundet corona-formen

Der var engang, hvor festivaler betød fri leg, dans og crowdede koncerter – så kom corona og satte det hele over styr.

Efter flere måneders hovedbrud har studiestartsfestivalen Generator i Odense nu fundet ud af, hvordan de kan holde festivalen inden for retningslinjerne.

- Vi har lavet konceptet om utrolig mange gange over månederne for at finde et, der overholder alle retningslinjer. Det synes vi, at vi har fundet nu, fortæller Tine Nyland, der er leder af Generator.

Festivalens street team kører rundt i byen med håndsprit og godter. Foto: Generator Festival

Klare coronaregler

Festivalen foregår den 3.-5. september og består af 26 individuelle arrangementer og koncerter som på grund af corona vil være med adgangsbegrænsning, siddepladser og klare coronarammer.

Vi kan tilbyde den version, der er mulig lige nu Tine Nyland, leder af Generator

Når festivalens gæster ankommer, vil frivillige tage imod billetter og fortælle dem om festivalens regler. Så vil de blive anvist en plads ved afmærkede borde og tæpper med en meters afstand mellem pladserne.

Personale vil servere ved borde og tæpper for at undgå kø ved barerne, og under koncerterne må gæsterne kun bevæge sig til toilettet eller ud af pladsen langs optegnede linjer.

Sådan foregår Generator i år Maks 500 personer til hver koncert som følge af myndighedernes retningslinjer for kulturelle arrangementer. Der vil også være to kvadratmeter per person.

Billet købes til hver koncert i stedet for til hele dage. Derudover skal de købes på forhånd.

Der vil være to koncerter om dagen på hver tre timer med rengøringspause i mellem.

Festivalleder: Sikkerheden er det vigtigste

Men hvad sker der så, hvis folk bliver lidt for fulde, lidt for glade og bevæger sig lidt for langt væk fra bordene?

Først serveringspersonalet vil gøre opmærksom på det. Og hvis det ikke hjælper, vil en vagt tage en snak med vedkommende, fortæller Tina Nyland.

Hvis det ikke virker, kan man blive smidt ud.

- Så er man jo ikke bare til gene, men så er man til fare for andre, og så bliver man eskorteret ud. Man skal overholde retningslinjerne for at være på pladsen, siger hun.

- For os er det bare vigtigt, at vi har gæster, artister og medarbejderes sikkerhed som nummer et.

I år skal Generators gæster overholde afstandsregler og retningslinjer. Sådan var det ikke til festivalen sidste år. Arkivfoto. Foto: Alexander Aagaard (arkiv)

Anderledes festival, men dog en fest

Generator bliver altså langt fra, som det plejer. Men Tina Nyland er glad for, at de odenseanske unge kan få lidt fest og farver alligevel.

- De kan ikke få den i den version, de er vant til, og det er også klart meldt ud. Vi kan tilbyde den version, der er mulig lige nu, siger hun og fortsætter:

- Men om jeg tror, det bliver en fest og skide sjovt? Ja!