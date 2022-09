Borgmester kritiserer Radikales valgkrav i krisetid: - Ikke nu Danmark skal kastes ud i valg

Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (S) kritiserer torsdag aften Radikale Venstres partiformand på Facebook for at presse Danmark til et valg om mindre en en uge.

Det kommer efter tirsdagens angreb på Nord Stream 1 og 2 ud for den bornholmske kyst.

Borgmesteren retter i et Facebook-opslag kritik af Radikale Venstre og partiformand Sofie Carsten Nielsens krav om et valg inden Folketingets åbning den 4. oktober, som er om mindre end en uge.

- Det er ikke nu, at Danmark skal kastes ud i en valgkamp - bare fordi de radikale har magten til at vælte regeringen, skriver Peter Rahbæk Juel.

Rendyrket radikal magtpolitik

Den socialdemokratiske borgmester spørg retorisk i opslaget, hvad der er vigtigst for Danmark lige nu:

- Er det rendyrket radikal magtpolitik fuldbyrdet i et folketingsvalg - udskrevet senest om en uge? Eller er det Danmarks evne til at agere i et højspændt international magtpolitisk klima?

Det er borgmesterens opfattelse, at den nuværende situation bør få de radikales partileder til at holde fingerne fra valgknappen.

- I sådanne en situation bør enhver ansvarlig partileder give den hver en tid siddende regering (uanset partifarve!) opbakning til at føre udenrigspolitik, lyder det.

- Det er ikke en skam at kravle ned fra træet, når man gør det af de rigtige årsager. Omvendt ser man skidt ud, når man sidder højt oppe i træet af de forkerte årsager, skriver borgmesteren videre.

Han tilføjer dog i sit opslag, at der 'naturligvis skal være valg'. Han opfordrer dog den radikale partiformand til at vente til 'krisen er mindre højspændt'.

Ikke brug for måneders valgkamp

Nogenlunde samtidig med, at Odenses borgmester har delt sit Facebook-opslag, har den radikale partileder, Sofie Carsten Nielsen, også kommenteret på situationen på sin Instagram-profil.

Her gør hun det klart, at hun ikke ser på tingene ligesom Odenses socialdemokratiske borgmester.

- Vi har brug for et valg, så vi kan komme videre fra valgkamp, skriver Sofie Carsten Nielsen.

Hun henviser til, at Danmark ikke har brug for otte måneders valgkamp, imens der er 'krig og krise'.

- Allerhelst med en regering på tværs af røde og blå. Vi har brug for sammenhold. I Danmark og Europa, skriver partilederen.