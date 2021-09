Borgmester stemte nej til flere nyttejobs - ugen efter var det S-politik

Ingen kommentarer

I 2019 var der alene i Odense Kommune 319 ikke-vestlige indvandrere, der har været på kontanthjælp i længere end 10 år. Gruppen udgjorde mere end 50 procent af den samlede bestand af langtidsledige odenseanere.

TV 2 Fyn har siden onsdag forsøgt at få borgmester Peter Rahbæk Juel (S) til at svare på, hvorfor han stemte nej til at oprette flere nyttejobs, men han har ikke ønsket at stille op til et interview.