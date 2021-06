Odense er landets dårligste: Nyttejobs skal hjælpe ikke-vestlige indvandrere i arbejde

- Så må man se på, om staten kan byde ind på opgaven. Det kunne eksempelvis være social- eller miljøstyrelsen, som byder ind på opgaven.

Vil gerne give kompetenceløft

Hvis vi får ikke-vestlige indvandrere ud til fjorden og samle skrald, så ved man, at de ikke lærer dansk af det, de får ikke set en dansk arbejdsplads indefra, og de kommer til at gå med andre ikke-vestlige indvandrere. Undersøgelser viser, at det bliver man ikke mere arbejdsparat af.

- Alternativet er jo, at de venter på, der en dag kommer et rigtigt job. Tænk på, hvor svært det er, at få et job i dagens Danmark, som er så højteknologisk, og hvor der bliver stillet så høje krav til medarbejderne.

Men alternativet er jo også, at man beslutter at bruge de penge, det rent faktisk kræver at kompetenceløfte de ikke-vestlige indvandrere. Man bruger over 600 millioner kroner om året på kontanthjælp til ikke-vestlige indvandrere. Hvorfor gør I ikke noget, I er stensikre på, virker, selvom det er dyrt?