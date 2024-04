Brand i Børsen: Fynsk erhvervsmand havde særlig plads i ikonisk bygning

I og med at C.F. Tietgen havde en kæmpe betydning for landets udvikling af handel og industrialisering, blev der rejst en statue af ham, som i mange år stod foran hovedindgangen til Børsen. Statuen blev dog senere flyttet ind i bygningen for igen at ende på Sankt Annæ Plads i København, hvor den står i dag.



Ved siden af Børsen-bygningen blev der i 1904 opført en bygning efter C.F. Tietgen: Tietgen Hus, hvor Privatbanken skulle flytte ind. Selv nåede Carl Frederik Tietgen ikke at sætte fødderne inden døre, da han døde i 1901.

Hvordan branden i Børsen-bygning opstod, vides ikke endnu. Faktum er, at Børsen var i gang med en stor restaurering, da branden opstod.