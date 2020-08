Bulldogs vil have tilskuere: - Ellers får vi brug for økonomisk hjælp

Lørdag har statsminister Mette Frederiksen (S) indkaldt til pressemøde omkring genåbningens fase fire.

En af de ting, der skal drøftes, er sportsklubbernes muligheder for at hæve antallet af tilskuere fra det loft på 500 personer, som var udgangspunktet i fase tre.

Læs også Odense Bulldogs henter målmandsprofil hjem igen

I Superligaen lavede de en række forsøg hen over sommeren, og med de positive erfaringer i hånden håber Odense Bulldogs derfor meget på at kunne slippe både hunden og de fynske ishockeyfans fri, når det går løs med den nye sæson i næste måned.

- Hvis vi kun må lukke 500 tilskuere ind til de kommende kampe i sæsonen, så mister vi vigtige entreindtægter. Det vil være kritisk for os, for resten af ligaen og for dansk ishockey som sådan, siger Ulla Vahl-Møller, der er administrerende direktør for Odense Bulldogs.

Tabte indtægter gør ondt

Hun understreger, at entreindtægterne fra tilskuerne betyder meget for den fynske ishockeyklub, som for bare få år siden var truet af konkurs. Derfor er det potentielt afgørende, hvor mange tilskuere de må lukke ind.

- Entreindtægterne er vigtige. Alle vores indtægter er vigtige. Så det betyder meget, siger Ulla Vahl-Møller.

Læs også Ishockeyklub til fans: - Støt os med en virtuel billet

Direktøren håber, at det gode samarbejde mellem dansk ishockey, Dansk Idrætsforbund, fodbolden og håndbolden gør, at de får lov at bruge den model, som blev brugt i Superligaen henover sommeren, hvor tilskuerne med pæn afstand til hinanden fik lov at komme på stadion, også selv om de var langt flere end 500.

- De rigtig gode erfaringer, der blev gjort i Superligaen hen over sommeren, er vi selvfølgelig klar til at overføre til ishockey også, siger Ulla Vahl-Møller.

Direktøren understreger, at hun har den største respekt og forståelse for den situation, som vi alle sammen står i.

Men hvis ikke de får lov at få flere tilskuere ind til kampene, bliver Odense Bulldogs en presset ishockeyklub.

- Vi får brug for økonomisk hjælp, hvis vi ikke kan lukke flere end 500 tilskuere ind. Ellers mister vi en stor del af vores indtægtsgrundlag, fastslår direktøren.