Caféejer frustreret over nye retningslinjer: - Det lyder som noget pis

- Det lyder som noget pis, altså i den forstand at vi bare havde tænkt, at selvfølgelig kommer man og ser, om der er plads. Og så kan man sige: Ja, der er plads eller ikke, siger Jonas Klint.

- Hvis der er krav om at bestille 30 minutter før, kommer vi til at blive kimet ned. Det er lige før, at vi skal have en ansat til at tage telefonen. Det har vi bare ikke, forklarer caféejeren.

Sige nej til mange kunder

Kravet om reservation gælder som udgangspunkt frem til 6. maj, og det gælder kun ved indendørsservering.

Er det fair, at I bliver underlagt de samme restriktioner som restauranter?

- Nej, det synes jeg ikke, for det giver ikke mening for os med bordreservation. Vi forbereder ikke, hvad gæsten skal have inden. Om de ringer 30 minutter før, gør ikke noget for os, ud over at vi nok så skal sige nej til en masse, siger Jonas Klint.