Civil retssag mellem fynsk betjent og ekskone kørte helt af sporet

Et trekantsdrama af dimensioner udspillede sig tirsdag ved Retten i Odense, hvor ekskonen til en fynsk politibetjent havde sagsøgt ham for ikke mindre end 30 tilfælde af injurier.

Injurierne, som ekskonen opfatter som ærekrænkende, blev fremsat under to forskellige samtaler fra 2022. Samtalerne foregik mellem den sagsøgte og en anden ekskone til politibetjenten. Hun optog samtalerne, og sendte dem til den ekskone, som nu har sagsøgt ham.

Men retssagen var knapt gået i gang, før den første protest lød fra politibetjentens advokat. Han mente ikke, at den mest omfattende af de to lydoptagelser, var sendt til retten rettidigt. Derfor kunne den ikke indgå i sagen, lød påstanden.

Dermed stod 25 af 30 anklager om injurier til at falde, hvis ikke sagsøgeren kunne bevise, de var kommet frem til retten i tide. Her blev et forsvundet USB-stik omdrejningspunkt for diskussionen. Efter knap en time tillod dommeren, at lydfilen blev afspillet i retssalen.

Dog ikke uden protest - og dermed har forsvarsadvokaten valgt at kære dommerens kendelse til landsretten. Men retssagen kunne alligevel fortsætte.

Dyrebar tid var dog forsvundet, og det er ikke nemt at finde en ekstra dag til en civil retssag i det travle retssystem.

Det fik sagsøgeren til at droppe samtlige af de tre vidner, som skulle underbygge hendes sag - blandt andet ekskonen der havde optaget samtalen. Årsagen var, at hun gerne ville have en afgørelse i dag, og det kunne fremskynde processen at droppe vidnerne.

Dybt uenige

Striden har stået på, stort set siden manden og kvinden, der nu er i retten, mødte hinanden i 2020.

Begge parter beskylder hinanden for at snage, true og lyve om hinanden i perioden fra 2020 og frem til 2023, hvor de seneste beviser i sagen stammer fra.

For sagsøgeren står det klart, at der er tale om injurier i lydoptagelsen. Derfor vil hun have hendes eksmand idømt 15 dagbøder og en tort på 100.000 kroner.

Men den sagsøgtes forsvarer er uenig, og vil have sin klient frikendt i samtlige anklager. Han mener ikke, der er tale om injurier, og mener i øvrigt at sagen er forældet.

I løbet af retssagen måtte dommeren flere gange bede om ro i salen, når beskyldninger føg gennem luften - primært gennem ordkløveri mellem den sagsøgende ekskone og forsvarsadvokaten.

Under eksmandens forklaring valgte sagsøgeren selv at forlade lokalet for at undgå at forstyrre forklaringen.

Tilbage stod en dommer, som havde fået rigeligt at tænke over, da retssagen sluttede ved 15-tiden - blot et kvarter inden dommeren havde sin absolutte bagkant for, hvor længe sagen kunne fortsætte.

Dommeren regner med at være kommet til en konklusion inden 14. maj, hvor der administrativt afsiges dom, uden at parterne igen skal mødes i retslokalet.