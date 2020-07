Copenhagen Half Marathon aflyser: Fynsk maraton fortsætter som planlagt i samme måned

Mens arrangørerne af Copenhagen Half Marathon har valgt at aflyse årets løb på grund af manglende retningslinjer, fortsætter HCA Marathon i Odense som planlagt.

- Vores foreløbige tanker er, at vi fortsætter. Vi har en plan for både fortsættelse og aflysning, siger formand for HCA Marathons bestyrelse, Helge Pasfall.

Vi kan jo håbe på, at der bliver lettet på det i september, men vi har en plan, så vi kan gennemføre Helge Pasfall, bestyrelsesformand, HCA Marathon

Copenhagen Half Marathon skulle have været afviklet 13. september. To uger senere, 27. september, går det løs i Odense. Med de nuværende retningslinjer bliver det dog ikke et HCA Marathon, som det plejer at se ud.

- Det bliver kun med maraton og halvmaraton i år. Vi er godt klar over, at vi bliver nødt til at afvikle under ganske bestemte betingelser, siger Helge Pasfall.

Under normale omstændigheder afholder HCA Marathon også børneløb og ti kilometer-løb. Det kan dog godt komme på tale, hvis de nuværende restriktioner lempes.

Aflyst i København

Aflysningen i København skyldes blandt andet, at arrangørerne mangler retningslinjer for større arrangementer resten af året.

- Vi og deltagerne kan ikke vente til efter sommerferien på de nye retningslinjer for større arrangementer fra efter august. Derfor ser vi os nødsaget til at aflyse verdens hurtigste halvmaraton, som ellers hvert år tiltrækker tusindvis af turister til København, lyder det fra en af arrangørerne, Dorte Vibjerg, direktør i Sparta Atletik & Løb.

Hun peger blandt andet på, at der er stor usikkerhed omkring udlændinges mulighed for at deltage i løbet i København.

- Efter sidste år har den internationale løbescene virkelig fået øjnene op for vores event, og i år var 42 procent af alle tilmeldte fra udlandet, og mange ved ikke, hvordan de står i forhold til transport og overnatning med de nuværende regler, siger hun.

Kan gennemføre med nuværende retningslinjer

De retningslinjer, som de venter på i København, kan de dog godt klare sig uden i Odense.

- Vi har taget udgangspunkt i den nuværende situation, og hvordan vi vil gennemføre med de nuværende retningslinjer. Så kan vi jo håbe på, at der bliver lettet på det i september, men vi har en plan, så vi kan gennemføre, siger Helge Pasfall og fortsætter:

- Vi er foreløbig optimister.

Lillebælt Halvmarathon og Broløbet Storebælt skal også finde sted i september.

Ingen af de to løb har ønsket at kommentere aflysningen af det københavnske løb, men løbslederne fra begge løb oplyser til TV 2/Fyn, at de vil komme med en udmelding i løbet af denne uge.