Corona rammer Eventyrløbet: Landets største motionsløb aflyser for i år

De flere end tusind fynske løbere, der havde tilmeldt sig året udgave af Eventyrløbet, kan nu fjerne krydset i kalenderen på Kristi Himmelfartsdag. Eventyrløbet er nemlig blevet aflyst.

Det skriver løbets arrangører, Odense Gymnastikforening (OGF), i en pressemeddelelse torsdag.

- Udviklingen i denne ulykkelige situation, som ikke ser ud til at aftage på nuværende tidspunkt, er blevet mere og mere omfattende, så vi har ikke set anden mulighed end at aflyse vores arrangement i år, siger løbsleder Poul Grenaa.

Læs også Ny dato: Royal Run udsættes til efteråret

Løbet, der skulle have været afholdt den 21. maj, ville have været den 43. udgave af løbet, der går gennem Odense. Nu bliver den 43. udgave udskudt til næste år.

- Det er en uhyggelig situation vi er i nu, og derfor må jeg som hovedformand erkende, at vi skal opføre os ansvarligt og sikkerheden har første prioritet, siger hovedformand for OGF, Klaus Winther.

Økonomiske konsekvenser

I pressemeddelelsen fremgår det, at der er tilmeldt omkring 1.700 til årets løb. De skal inden den 13. april skal tage stilling til, hvad de vil gøre med deres startnumre. Det fortæller løbsleder Poul Grenaa.

- Vi udsender en meddelelse via mail og vores tilmeldingsnetværk. I den meddelelse vil der stå, at der er tre muligheder. Man kan via sin tilmelding gå ind og enten overføre startnummeret til næste år, få pengene retur eller donere tilmeldingsgebyret til løbet, så vi kan komme på fode igen, forklarer han og fortsætter:

- Vi får jo et stort hul i vores kasse, og det ved vi ikke om vi får dækket på nogen måde, siger han.

Læs også Fjerner skrald og efterlader overraskelse: - Jeg håber, folk kan bruge det til noget

Ifølge løbslederen består plejer overskuddet fra de løb, der bliver afholdt, at bidrage til OGFs faste udgifter og derfor vil foreningen komme til at gå i minus.

-Så vi må skære i budgetter udgifter og hvad der ellers kan være, og overveje, om vi kan arrangere noget i efteråret, fortæller han.

Kristi Himmelfartsdag er en tradition

Næste udgave af Eventyrløbet vil finde sted Kristi Himmelfartsdag næste år, altså torsdag den 13. maj 2021.

Folkene bag eventyrløbet blev enige om, at det ikke gav mening at rykke det til efteråret.

- Vi havde kigget på, om det var muligt at finde en dato i efteråret, men det er så presset i forvejen af både løb og konfirmationer, så vi synes ikke det var muligt at presse vores løb ind også, fortæller hovedformanden for OGF, Klaus Winther.

Læs også Forsamlings-forbud: Fynske foreninger finder løsninger

Det var dog ikke den eneste bekymring ved at skulle udskyde til efteråret.

- Vi ved jo heller ikke, hvor længe den her krise varer. Når vi så hører, at der kan komme en anden bølge i efteråret, så beslutter vi, at vi lukker ned for i år. Så kan vi håbe at alle så er kommet ovenpå igen og bliver friske på at forsamles til foråret, fortæller løbsleder, Poul Grenaa.

Derfor valgte de at fastholde traditionen med at afholde løbet på Kristi Himmelfartsdag, og istedet aflyse årets løb helt.

Eventyrløbet er det andet løb på to dage, der er blevet aflyst på grund af corona.

Onsdag meldte kongehuset, at Royal Run heller ikke ville løbe af staben i år. Royal Run skulle have været i Odense den 1. juni 2020, men blev onsdag udskudt til den 6. september i år.

Læs også Følg corona-situationen: Populært tog-arrangement aflyst