Coronakamp: Succesrestaurant overlevede på mad ud af huset

- Vi var meget overraskede over interessen.

Restaurant Marv i Odense fejrede i oktober sidste år sin etårs-fødselsdag, og nu kan den odenseanske restaurant fejre et ualmindeligt travlt forår under coronakrisen.

Få dage efter coronapandemien lukkede landet ned, søsatte den halvanden år gamle restaurant et nyt koncept, som bragte kokkenes retter direkte hjem i coronasikre omgivelser hos fynboerne.

- Vi kunne se med det samme, at vi ikke kunne overleve. Vi havde planer om, at vi skulle køre take-out og catering efter sommerferien, og det speedede vi så op, siger køkkenchef Axel Jørgensen.

Hos restauranten i Vestergade blev der hurtigt tænkt i nye baner og kort efter Axel Jørgensen og hans personale måtte sætte stolene op og holde lukket for gæster, introducerede de "marvkassen".

- Jeg sagde til personalet, at hvis vi solgte 100 kasser ville det være rigtigt fint, men inderst inde tænkte jeg måske, at 50 kasser ville være mere realistisk, siger køkkenchefen.

Men den forudsigelse viste sig at ramme et godt stykke ved siden af, og allerede første dag med det nye koncept lavede Axel Jørgensen og to kokke mad til 300 solgte marvkasser.

Stor opbakning: Flere kender til os nu

For 55 kroner har odenseanere hele foråret kunne bestille – og få leveret – marvkassen med alt fra coq au vin til flæskesteg med rødkål og lask med fynske asparges.

Og siden marts har der været en overvældende opbakning til restauranten, der under coronakrisen dagligt solgte mellem 280 og 300 marv-kasser til sultne fynboer.

- Til at begynde med var det for at overleve coronakrisen, men det er klart, at det har givet nogle nye gæster, og der er flere, der kender til os nu, siger Axel Jørgensen om den store opbakning.

Successen med det nye koncept bæres ikke blot af, at Restaurant Marv hurtigt omstillede sig til coronakrisens nye muligheder, men også af restaurantens personale, mener køkkenchefen.

- Vi har lært, at man skal have et godt personale bag sig og have et godt miljø, siger han og fortsætter:

- Og så skal man ned i en højde, hvor alle forstår, hvad man siger. Vi har lavet hjemmelavet mad til billige penge, og det bliver vi ved med.

Restaurant Marv holder lige nu sommerlukket, men åbner igen op for marv-kasserne efter sommerferien. Her vil restauranten også byde gæster velkomne i nye lokaler.