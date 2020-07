Filmfestival vender tilbage i corona-venlig udgave

Filmfestivalen SVEND, som normalt samler flere tusinde gæster på torvet i Svendborg og massevis af kendisser vender nu tilbage i 2020 i en coronavenlig udgave.

Lige som så mange andre, har filmfestivalen i Svendborg måtte tænke i kreative baner for at afholde den årlige filmfestival. Det er nu kommet på plads i en corona-venlig streaming udgave.

- Det bliver ikke en SVEND som vi kender det, hvor vi normalt samler flere tusinde mennesker på Torvet i Svendborg. I stedet laver vi en coronavenlig prisuddeling, hvor man kan se med hjemmefra stuerne, fortæller bestyrelsesformand Klaus Hansen.

Flere begivenheder end bare prisuddeling

Beslutningen om at finde et alternativ har ikke været svær.

- Vi har arbejdet på højtryk for at få en alternativ udgave af årets prisuddeling stablet på benene, for SVEND-priserne skal uddeles, corona eller ej. Det er vigtigt for os, at vi sikrer en folkelig hyldest af biografoplevelsen og det foregående års danske film- og tv-produktioner, understreger Klaus Hansen.

Filmfestivalen bliver i år suppleret med flere begivenheder i løbet af sommeren.

- Vi mangler stadig at få de sidste detaljer på plads, men det bliver bestemt ikke det eneste, man kommer til at høre til SVEND i år. Vi er i dialog med andre film- og kulturaktører på Fyn – for Fyn er film, hele året rundt, og der kommer mere nyt om de andre tiltag snarest muligt, fortæller Anja Mia Haas, der er eventchef.

Åbnet for afstemning

Prisen blev stiftet i 2005 og uddeles hvert år i Svendborg i samarbejde mellem Svendborg Kommune, Foreningen af Filmudlejere i Danmark, Producentforeningen og FilmFyn.

SVEND Prisen adskiller sig fra andre filmpriser ved at være Danmarks største filmpris, hvor det udelukkende er publikum, der bestemmer, hvem der skal løbe afsted med årets priser.

Der er nu åbnet for afstemningen til SVEND20.