Cyklisternes by udvides: Tre supercykelstier på vej til Odense

- Fordelen ved supercykelstierne er, at det er meget nemmere at cykle på dem, for de er meget større. Det er hovedfærdselsårer, og det skal være trygt at være blød trafikant, siger Christoffer Lilleholt.

Derfor skal der nu kigges på budgettet for at se, hvordan resten af supercykelstierne skal finansieres.

- Det kræver, at By- og kulturudvalget kan finde pengene, men det tror jeg, vi kan, når vi får 50 procent udefra. For vi får altså rigtig meget cykelsti for pengene, afslutter rådmanden.