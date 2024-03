Da patienten antog, at Cecilia var sygeplejerske, fik hun bekræftet hans fordom om hende

En af de afdelinger, hvor Cecilia Kronvold har været i praktik, er ortopædkirurgisk. Og det er en afdeling, hvor der er stærkt overtal af mandlige læger.

- Da jeg var på ortopædkirurgisk, kunne jeg godt mærke, at jeg var lidt alene som kvinder. Og jeg husker også, at der har været en mandlig læge, der har sagt til mig, at man skal have en vis højde, bredde og muskulatur for at være i den afdeling, fortæller hun.

Igen oplever Cecilia Kronvold en forudindtagethed, som hun føler, at hun skal arbejde ekstra meget for at modbevise.

- Jeg føler, at jeg skal leve op til noget inde på operationsstuen, når de allerede har forudindtaget noget om mig. Jeg vil i hvert fald gerne modbevise det, siger hun og fortsætter:

- Dermed ikke sagt, at jeg nødvendigvis kan modbevise det, for der er en biologisk forskel på mænd og kvinder.