David har afleveret 300 kilo legoklodser: Nu får Børn- og Ungepsykiatrien glæde af dem

Det startede som en Facebook-efterspørgsel på Lego blandt venner og familie.

Siden blev David Lind Nordbys hus i Seden fyldt godt op med legoklodser fra nær og fjern. En samling på 300 kilo.



Mandag formiddag skulle det videregives til Børne- og Ungdomspsykiatrien i Odense.

- På et par dage gik opslaget viralt. Folk kontaktede mig fra hele landet for at bakke op om indsamlingen, siger David Lind.

Dét at gøre en forskel

Der er en helt særlig grund til, at David Lind valgte at stå bag Lego-indsamlingen.

- Jeg vil gerne gøre en forskel. Det, der driver mig, er, at jeg kan gøre en masse børn og unge glade. Legoet skal bruge i terapeutisk sammenhæng, og det gør mig ekstra glad og stolt over, at vi i fællesskab kan hjælpe de unge, fastslår han.

Desuden er David Lind manden bag Maskotparaden på H.C. Andersen Børne- og Ungehospital, og han er derfor også et kendt ansigt blandt Børne- og Ungepsykiatrien i Odense.

Derfor så afdelingen det som en oplagt mulighed for at kontakte David Lind, da de eftersøgte legoklodser til de børn, der er indlagt.