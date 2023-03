De kigger efter noget meget sjældent og unikt

For nylig har den været spottet i Norge og Sverige, så det var ikke usandsynligt, at den også ville finde vej til Danmark.

En af de mange, der er taget vejen til Odense for at se fuglen, er Julie Wolf Broge, der har rejst verden rundt for at se særlige fugle.

- Jeg er enormt glad for alle dyr og naturen, men særligt i Danmark er der relativt mange arter sammenlignet med andre dyr. Der er noget virkelig fascinerende ved, at fuglene nedstammer fra dinosaurerne, siger Julie Wolf Broge, der iført kikkert og kamera er kommet til Odense fra Hillerød.