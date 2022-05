Det giftige PFOS har spredt sig i Seden: - Ingen kan fortælle os, hvad det betyder for vores kroppe

I oktober sidste år fortalte TV 2 Fyn, at der var fundet PFOS i området på et areal i Seden, hvor der græssede køer. Det var den opdagelse, der fik Odense Kommune og Vandcenter Syd til at foretage yderligere prøver.

Og det er altså dem, der viser, at forureningen ikke kun afgrænser sig til græsningsområdet, men også langs Seden Bæk og de omkringliggende jorde.

292 gange højere end grænseværdien

Den tilladte grænseværdi for PFOS er på 0,65 nanogram per liter. Men i prøver fra Seden er koncentrationen mellem 3,3 og 190 nanogram per liter - altså op til 292 gange højere end grænseværdien.



En af dem, der har forstand PFOS-problemet er driftschef Andreas Bassett fra Vandcenter Syd. Han kalder prøverne fra Seden for "et stykke over grænseværdien".

Antagelsen er, at forureningen stammer fra et af Vandcenter Syds renseanlæg i det nærliggende område



- Vi forholder os til den forurening, som vi kan se, og som vi har har skyld i. Og så er det det, vi handler på nu, siger Andreas Bassett.

To muligheder

Teorien er, at giftstoffet har spredt sig via underjordiske dræn fra renseanlægget og hen til bækken.



Hvad gør Vandcenter Syd så nu?



- Lige nu har vores strategi to ben: Vi standser ulykken, kan man sige. Vi skal prøve at finde ud af, hvordan får vi det her dræn samlet op i tanke eller noget, og så skal vi finde ud af, hvad gør vi på den lange bane; skal der noget oprensning på selve grunden, eller kan vi rense drænvandet, svarer Andreas Bassett.