Dømt for voldtægt af kvinde i dyb søvn - mener selv det var frivilligt

Manden, der kommer fra Jylland, er tirsdag blevet idømt et år og to måneders fængsel for en voldtægt, han begik i Odense. Dommen faldt ved Retten i Odense.

Det skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Det var også i Odense, voldtægten fandt sted den 12. december 2020. Ifølge Fyns Politi sneg den 39-årige mand sig til at have samleje med en kvinde uden hendes samtykke under en privat fest.



Kvinden var i dyb søvn på grund af træthed og indtagelse af alkohol, da overgrebet fandt sted, og hun var derfor ikke i stand til at sige fra.

Den nu dømte mand nægter at have voldtaget kvinden, da han mener, at der var tale om et frivilligt samleje.

Otte måneder af straffen er betinget med en prøvetid på to år. Derudover skal han betale 35.000 kroner i erstatning til den forurettede kvinde. Den 39-årige mand ankede ikke dommen.

Tirsdagens dom falder bare dagen efter en anden voldtægtsdom blev afsagt ved Retten i Odense. Her fik den dømte tre års fængsel - blandt andet fordi han også truede offerets familie efterfølgende.