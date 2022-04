Dræbt på parkeringsplads i Odense: Politiet sigter 23-årig for medvirken

Ifølge Fyns Politi er den 23-årige mand sigtet for medvirken til drabet på en 19-årig mand, der blev dræbt af skud den 27. februar klokken 02:20, mens han sad i en bil på parkeringspladsen bag KFC og Netto ved krydset Nyborgvej/Ejbygade.

Han er desuden sigtet for at have sat ild til den røde Toyota Aygo, der blev brugt som flugtbil efter drabet. Det skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse.