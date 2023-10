Dyrere fjernvarme: Fjernvarme Fyn frygter at prisloft sætter en prop i Odenses Facebook-varme

Fjernvarme Fyn frygter at måtte sætte en prop i overskudsvarmen på bl.a. Facebook, når et nyt prisloft for overskudsvarme træder i kraft fra årsskiftet.

Loftet er besluttet af Folketinget allerede i 2021 og er efter en høringsfase nu udmøntet i en bekendtgørelse i efteråret.

Det nye prisloft sætter en stopper for brug af overskudsvarme, hvis udnyttelsen rammer loftets 93 kr/GJ., men hos Fjernvarme Fyn, der har investeret omkring 400 mio. kr. i overskudsvarmeanlæg, er man ikke enig i loftet.

15 procent af fjernvarmen i Odense er overskudsvarme, og fungerende direktør Kim Winther frygter, at Fjernevarme Fyn kan komme i den groteske situation, at man må lukke for overskudsvarmen, fordi den rammer prisloftet og i stedet må ty til dyrere og mere CO2-fourenende alternativer som kul og biomasse.

Og det er en frygt, som man mener med store dele af branchen repræsenteret hos Dansk Fjernvarme.

Må stoppe al spildvarme

Loftet er indført for, at fjernvarmeselskaberne ikke skal rutte med forbrugernes penge og investere i spildvarmeløsninger, der er bekvemme, men alt for dyre i drift.

Ifølge bekendtgørelsen er loftet fastsat efter investeringerne i alternativ vedvarende energi, men Kim Winther og Fjernvarme Fyn mener, at ”loftet er fastsat ud fra generelle beregninger og fremskrivninger, som ikke afspejler de faktiske forhold, der gør sig gældende ved udnyttelse af overskudsvarme.”

Samtidig slår Fjernvarme Fyn fast, at stort set alle overskudsvarmeanlæg og -projekter rammer prisloftet, og bliver dermed stoppet.

- Prisloftet vil fra 1. januar 2024 gælde for både nye og eksisterende anlæg – herunder Fjernvarme Fyns. Det er anlæg, som har kørt effektivt i flere år, som nu bliver underlagt et prisloft. Det betyder, at vi kommer til at stå med en række anlæg med store investeringer bag, som ikke længere kan bidrage med CO2-reduktioner. Det betyder mindre grøn omstilling og på sigt højere fjernvarmepriser, udtaler Kim Winther, der er konstitueret direktør for Fjernvarme Fyn.