Efter 10 år: Snart kan det være slut med byens højeste lysreklame

Citrusmedia ApS, der ejer den store LED-skærm på Fisketorvet, har ansøgt Odense Kommune om en ny dispensation til at fortsætte med at vise reklamer højt oppe over byens tage. I 2015 gav Odense Byråd dispensation fra den gældende lokalplan til opsætning af lysreklamen. Denne dispensation udløber til næste år, og derfor har Citrusmedia ApS søgt om en ny dispensation.



- Der er i dag en del højere bygninger i byen, så LED-skærmene er ikke så dominerende, som det måske var tilfældet ved etableringen og i henhold til Odenses egen vision om at være en storby, er digitale skærme en naturlig del af bymiljøet. Vores oplevelse er, at det odenseanske forretnings- og erhvervsliv ser skærmene som en vigtig kommunikationskanal for dem, hedder i dispensationsansøgningen fra Citrusmedia.

Ødelægger kulturarven

Men By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune anbefaler, at politikerne siger nej til at lysreklamen må fortsætte, når dispensationen udløber til næste år. Forvaltningen argumenterer blandt andet med, at lyset fra skærmen har ført til mange klager og kan ses flere kilometer væk.

- LED-skærmene på Fisketorvet 2 er placeret midt i middelalderbyen blandt de allerældste gader, torve og bygninger, selvom selve bygningen på Fisketorvet 2, hvorpå LED skærmene er placeret, ikke er så gammel. Skærmenes lys og skiftende reklamer påvirker derfor kulturarven i nærheden – de middelalderlige gader, torve og kvarterer, ligesom lyset og reklamerne kan ses inde fra domkirken, byens rum og flere boliger, skriver forvaltningen i indstillingen til politikerne i By- og Kulturudvalget.



Politikere siger nej

Heller ikke blandt politikerne ser det ud til, at der er opbakning til at forlænge dispensationen.

- Jeg har hele tiden været imod, at den skærm kom op. Den er til gene for mange beboere. Den pynter ikke, og jeg mener, at den skal væk, siger by- og kulturrådmand Søren Windell (K).

Heller ikke Socialdemokratiet er tilhænger af, at LED-skærmen skal lyse 10 år mere.

- Der er ingen gode grunde til at forlænge dispensationen. Lyset er forstyrrende og til gene for mange mennesker. Vi stemmer imod en forlængelse af dispensationen, siger Claus Skjoldborg Larsen (S), der er medlem af By- og Kulturudvalget.

Politikerne skal onsdag tage stilling til sagen.