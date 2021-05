Efter turbulent tid: OB præsenterer ny strategi

OB vil forsøge at skabe en mere tydelig og ensartet spillestil, så spillerne har en tryg ramme at fungere i. Det skal cheftræner Andreas Alm, der er ansat fra den kommende sæson, sørge for.

- Spillestilen skal være fremadrettet, dynamisk og målsøgende, og der er udarbejdet retningslinjer for, hvordan den i OB-regi skal trænes og eksekveres, siger formanden.

- Ligeledes er det klart, at vi har haft en grundig snak med vores kommende cheftræner, Andreas Alm, om, hvordan han har tænkt sig at tilføre sit personlige præg på denne spillestil.