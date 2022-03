Ekstraordinært højt tal: Så mange gange har letbanen været tæt på sammenstød

Thomas Brændstrup selv kalder antallet af hændelser ekstraordinært højt, og Odense er da også en af de byer med letbane, hvor det oftest har været tæt på at gå galt.



- Det har faktisk været eksorbitant højt. Det er markant højere, end vi har set både i Aarhus og andre sammenlignelige Keolis-netværk rundt om i verden, siger han.

Fem uheld

Fem gange har et letbanetog i samme periode været involveret i regulære påkørsler.

Senest skete det for en uge siden. Her kørte et tog og en personbil sammen på Østre Stationsvej.

Fyns Politi vurderede kort efter, at letbanen var uden skyld i uheldet, da bilisten tog et forbudt venstresving. Det efterforskes dog stadig.

Dagen før kørte en cyklist ind i letbanen på Vestre Stationsvej ved Krudthusgade.

Ingen kom til skade ved nogle af uheldene.