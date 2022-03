Letbane-uheld kommer ikke bag på ekspert: - Vi så det også med elcyklerne

Fire bilister og en cyklist har været i karambolage med letbanen indtil videre. Der har været buler, men ingen alvorligt tilskadekomne.

Hos Letbanen Odense vidste man godt, at uheld kunne ske, når letbanetogene for alvor begyndte at køre.

- Det er, hvad vi har set fra lignenede byer, hvor man har fået letbane rundt om i verden. Et hvert uheld er et for meget, men det er desværre uundgåeligt, forklarer Dan Ravn, direktør, drift & vedligehold, Odense Letbane.