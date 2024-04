Elan fra Vollsmose var eneste pige på fodboldholdet - fem år senere har hun skabt en revolution

Ambitionen skulle dog vise sig at være svær at gøre til virkelighed.

- De første år var vi ikke særlig mange piger. Det var en kamp at få dem hertil, fortæller Elan Rahman.

Det er der flere årsager til, mener hun. En af dem er, at der stadig er nogle i forældregenerationen, der mener, at dét at spille fodbold kun er for mænd. Derfor har Elan Rahman og de andre frivillige og trænere brugt meget tid på at overvinde sprogbarrierer og gøre skeptiske forældre trygge ved, at deres piger kommer i klubben og spiller fodbold.

- Der er mange fordomme om, at fodbold er en mandesport, og at det ikke er for piger. Det kommer vel af kultur, altså at piger tilbage i hjemlandet ikke har haft mulighed for at spille fodbold. Så det kan være lidt svært for dem i starten at forstå, at piger også gerne må.